MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriOyun oynaması gereken yaştalar ama... Caminin parasını çaldılar!
14.11.2019 - 17:56 | | DHA

Oyun oynaması gereken yaştalar ama... Caminin parasını çaldılar!

Şanlıurfa’da 3 çocuk, cemaatin cami tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Oyun oynaması gereken yaştalar ama... Caminin parasını çaldılar!

Olay, dün akşam Süleymaniye Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camii’nde meydana geldi. 14 ile 16 yaş arasında 3 çocuk, duvarına tırmanarak girdikleri camiden, cemaatin tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lira alıp, kaçtı.

Camiye gelen müezzin, paranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlığın çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis, kayıplara karışan çocukların kimliklerini tespit edip, yakalama için çalışma başlattı.

 

 

Sakarya’da geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyorSakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç “Zen’siz Olmaz” Dedi

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç “Zen’siz Olmaz” Dedi

Şanlıurfa'da kışlada kontrollü patlama

Şanlıurfa'da kışlada kontrollü patlama

Bakanlık duyurdu! Bir mühimmat deposu imha edildi

Bakanlık duyurdu! Bir mühimmat deposu imha edildi

İbrahim Kalın'dan ABD ziyareti sonrası açıklama: Kriz beklentileri boşa çıktı!

İbrahim Kalın'dan ABD ziyareti sonrası açıklama: Kriz beklentileri boşa çıktı!

Sıradaki Haber