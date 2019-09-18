18.09.2019 - 19:13 | | İHA
Oyun oynarken bulgur kazanına düştüler! 1 ölü, 2 yaralı...
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaynayan bulgur kazanına düşen 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Bir evin önünde bulgur kaynatılırken 3 çocuğun üstünde oynadığı boş su tankeri devrildi. Tankerin devrilmesiyle 8 yaşındaki A.E.S, akrabası 6 yaşındaki M.A.S ve henüz ismi tespit edilemeyen bir çocuk kaynayan bulgur kazanının içine düştü. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı çocuklar Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda yanık oluşan A.E.S., kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rus pilotlardan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriRus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.