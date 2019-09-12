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12.09.2019 - 20:10 | | İHA

Oyun oynarken kendini yerde buldu! 2. kattan...

Bahçelievler’de bir çocuk, ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Oyun oynarken kendini yerde buldu! 2. kattan...

Olay, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Uysal Sokak’ta yaşandı. 5 katlı binanın ikinci katındaki evlerinin balkonunda oyuncakla oynayan 9 yaşındaki K.K. isimli çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, küçük çocuk acılar içinde yerde kıvranmaya başladı. Durumu gören esnaflar küçük çocuğa yardım etmeye çalışırken, bazıları ise sağlık ekiplerine arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun düştüğü o anlar kamerada

2’nci katından aşağıya düşen çocuğun yere çakıldığı o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede insanların yürüdüğü sırada küçük çocuğun yere düştüğü ve vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

Diyarbakır hain saldırıDiyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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