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08.08.2019 - 08:06| FERİT ZENGİN / İstanbul

Oyuncak ayının içine bomba saklamışlar

Konya Ereğli’de yol kontrolü uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saat 01.00 sıralarında şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu Wisam İ.’nin kullandığı hafif ticari araçta arama yaptı.

Oyuncak ayının içine bomba saklamışlar

Adana’dan Konya’ya gittiği ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu öğrenilen araçta arama yapan ekipler, bagajdaki sırt çantası içerisinde bulunan oyuncak ayıyı incelemeye aldı. İçerisinde toz ve bilyeler olduğu belirlenen oyuncağa el koyan ekipler, araçtaki 1’i çocuk 3’ü kadın 8 kişiyi gözaltına alındı. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede oyuncak içerisindeki tozun yarım kilo civarında plastik patlayıcı olduğu ve bilyelerle güçlendirilmek üzere oyuncağın içerisine yerleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçip Alanya’ya gitmeyi ve Kurban Byaramı’nda bir terör saldırısı düzenlemeyi planladıkları öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, saldırıyı koordine eden terör örgütü PYD/YPG mensubu bir Suriye vatandaşı, dün gece İstanbul Avcılar’da gözaltına alındı.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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