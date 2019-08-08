Oyuncak ayının içine bomba saklamışlar

Adana’dan Konya’ya gittiği ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu öğrenilen araçta arama yapan ekipler, bagajdaki sırt çantası içerisinde bulunan oyuncak ayıyı incelemeye aldı. İçerisinde toz ve bilyeler olduğu belirlenen oyuncağa el koyan ekipler, araçtaki 1’i çocuk 3’ü kadın 8 kişiyi gözaltına alındı. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede oyuncak içerisindeki tozun yarım kilo civarında plastik patlayıcı olduğu ve bilyelerle güçlendirilmek üzere oyuncağın içerisine yerleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçip Alanya’ya gitmeyi ve Kurban Byaramı’nda bir terör saldırısı düzenlemeyi planladıkları öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, saldırıyı koordine eden terör örgütü PYD/YPG mensubu bir Suriye vatandaşı, dün gece İstanbul Avcılar’da gözaltına alındı.