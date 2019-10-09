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09.10.2019 - 10:11 | | DHA

Oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı

Bolu'da polisin arama yaptığı otomobilde bulunan oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

Oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü M.Ş.(36) ile beraberindeki K.Ş.'nin (41) üzerinde uyuşturucu bulundu. Otomobilde yapılan aramada da polis, oyuncak köpeğin başını gövdesinden ayırdığında 2.25 gram metamfetamin ele geçirdi.

Toplam 19.55 gram skunk, 3.12 gram metamfetamin ve 26 mermi ile yakalanan M.Ş. ve K.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. serbest bırakılırken, M.Ş. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafıABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." dedi.
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