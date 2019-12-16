Öz dededen torunlarına cinsel istismar!

Arsuz ilçesinde yaşayan 1'i kız 2 kardeş, öğretmenlerine öz dedeleri C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık C.Ö. ile mağdurların annesi ve taraf avukatları katıldı. Dinlenen tanıklar, çocukların annesinin C.Ö.'ye iftira attığı iddiasında bulunarak, sanığın suçsuz olduğunu ileri sürdü.

'LİNÇ KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR'

Sanık avukatı da çocukların yönlendirilmeye açık olduğunun Adli Tıp Kurumu raporunda da belirtildiğini, kardeşleri annelerinin yönlendirdiğini savundu. Kadın derneklerinin suçsuz olan müvekkilini hedef alarak linç kampanyası yürüttüğünü, mahkemenin de baskı altına alındığını iddia ederek, beraat kararı verilmesini talep etti.

'ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Mağdur avukatlarından Mehtap Sert ise sanığın cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Toplumsal kriterlerden, etnik köken ve dini sebeplerden dolayı müvekkillerimizi baskı altına alıp, şikayetten vazgeçirmeye çalışıyorlar. Ama Adli Tıp Kurumu raporunda, net olarak çocukların vücudunda istismarın belirtilerinin olduğunu tespit etmiş. Bu nedenle sanığın hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi

Sanık avukatının mütalaaya karşı yazılı savunma yapmak için ek süre talebinde bulunduğu duruşma, 17 Ocak 2020 gününe ertelendi.

Mahkeme çıkışında bir araya gelen kadın platformları, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.