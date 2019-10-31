Ã–z oÄŸlunu gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§akladÄ±! Ambulansta kalbi durdu...

Olay, saatÂ 20.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡eltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re alkollÃ¼ olarak eve gelen Mustafa T.,Â oÄŸlu BehÃ§et T. ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±nÂ bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Mustafa T., oÄŸlu BehÃ§et T.'ye bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. GÃ¶ÄŸsÃ¼nden yaralanan BehÃ§et T., kanlar iÃ§inde yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.Â BehÃ§et T. ihbar Ã¼zerine Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndanÂKaraman Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yolda kalbi durdu. Hastanede yaklaÅŸÄ±k 15 dakika sÃ¼ren mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan duran kalbi yeniden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan BehÃ§et T., ameliyata alÄ±ndÄ±.









GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Mustafa T. de aynÄ± hastaneye saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ iÃ§in getirildi. Ayakta durmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen baba Mustafa T., gazetecilerin 'OÄŸlunuza neden saldÄ±rdÄ±nÄ±z?' sorusu Ã¼zerine ''Ne oldu. Bir ÅŸey mi var?'' dedi.Â Mustafa T., sorgulanmak Ã¼zere AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.