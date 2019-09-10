Ozan Güven kimdir, kaç yaşında? Ozan Güven biyografisi

Ozan Güven kariyerine İzmir Belediye Konservatuarında eğitim almaya başlayarak adım attı. İlk çalışma deneyimini Şahika Tekend tiyatrosunda yapan Ozan Güven, İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem gibi dizilerde rol alan Ozan Güven son olarak internet dizisi Fi'de Can Manay karakteri ile herkes tarafından büyük beğeni topladı.

Dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol alan Ozan Güven'in yer aldığı dizi ve filmleri sizin için derledik

ROL ALDIĞI DİZİLER

1998 Çiçeği Büyütmek

1998 İkinci Bahar

2001 Dünya Varmış

2002 Koçum Benim

2002 Aslı İle Kerem

2002 Hava da Bulut

2002 Bana Abi De

2004 Anlat İstanbul

2004 Bir İstanbul Masalı

2005 Hırsız Polis

2009 Canım Ailem

2010 Arka Sokaklar

2010 Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan

2012 Koyu Kırmızı

2012 Muhteşem Yüzyıl

2018 Jet Sosyete

ROL ALDIĞI FİLMLER

2000 Yıldız Tepe

2000 Balalayka

2002 9-Kaya

2004 G.O.R.A

2004 Yazı Tura

2008 A.R.O.G

2010 Yahşi Batı

2010 Ejder Kapanı

2014 Pek Yakında

2016 Annemin Yarası

2018 Arif V 216