Ozan Güven kimdir, kaç yaşında? Ozan Güven biyografisi
Ozan Güven, 1975 yılında Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi. İzmir Belediye Konservatuarında oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı İle Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok dizide rol aldı. Son olarak internet dizisi Fi'de Can Manay karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu, Yüsra Geyik ile el ele fotoğraflarının ortaya çıkması ile bir anda magazin gündemine oturdu. Peki Ozan Güven kimdir?
Ozan Güven kariyerine İzmir Belediye Konservatuarında eğitim almaya başlayarak adım attı. İlk çalışma deneyimini Şahika Tekend tiyatrosunda yapan Ozan Güven, İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem gibi dizilerde rol alan Ozan Güven son olarak internet dizisi Fi'de Can Manay karakteri ile herkes tarafından büyük beğeni topladı.
Dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol alan Ozan Güven'in yer aldığı dizi ve filmleri sizin için derledik
ROL ALDIĞI DİZİLER
1998 Çiçeği Büyütmek
1998 İkinci Bahar
2001 Dünya Varmış
2002 Koçum Benim
2002 Aslı İle Kerem
2002 Hava da Bulut
2002 Bana Abi De
2004 Anlat İstanbul
2004 Bir İstanbul Masalı
2005 Hırsız Polis
2009 Canım Ailem
2010 Arka Sokaklar
2010 Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan
2012 Koyu Kırmızı
2012 Muhteşem Yüzyıl
2018 Jet Sosyete
ROL ALDIĞI FİLMLER
2000 Yıldız Tepe
2000 Balalayka
2002 9-Kaya
2004 G.O.R.A
2004 Yazı Tura
2008 A.R.O.G
2010 Yahşi Batı
2010 Ejder Kapanı
2014 Pek Yakında
2016 Annemin Yarası
2018 Arif V 216