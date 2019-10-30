Özdebir sınav sonuçları açıklandı mı?

Özdebir sınavları yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Üniversite adayları için güzel bir fırsat sağlayan sınavların ilki 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın yanıtları 28 Ekim'de yayımlanırken şimdi adaylar sonuç tarihini araştırıyor.

ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Özdebir sınav sonuçları hakkında yapılan bir duyuru yok. Sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuç takibi yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız

ÖZDEBİR RESMİ SAYFA İÇİN TIKLAYINIZ