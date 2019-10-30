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30.10.2019 - 12:24 |

Özdebir sınav sonuçları açıklandı mı?

Özdebir Türkiye Geneli TYT - AYT denemesinin ilki 25-26-27 Ekim'de gerçekleşti. Sınav sonrası üniversite adayları sonuçlara odaklandı. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özdebir sınav sonuçları açıklandı mı?

 

Özdebir sınavları yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Üniversite adayları için güzel bir fırsat sağlayan sınavların ilki 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın yanıtları 28 Ekim'de yayımlanırken şimdi adaylar sonuç tarihini araştırıyor.

ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Özdebir sınav sonuçları hakkında yapılan bir duyuru yok. Sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuç takibi yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız

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