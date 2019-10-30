30.10.2019 - 12:24 |
Özdebir sınav sonuçları açıklandı mı?
Özdebir Türkiye Geneli TYT - AYT denemesinin ilki 25-26-27 Ekim'de gerçekleşti. Sınav sonrası üniversite adayları sonuçlara odaklandı. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özdebir sınavları yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Üniversite adayları için güzel bir fırsat sağlayan sınavların ilki 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın yanıtları 28 Ekim'de yayımlanırken şimdi adaylar sonuç tarihini araştırıyor.
ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Özdebir sınav sonuçları hakkında yapılan bir duyuru yok. Sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuç takibi yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız
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