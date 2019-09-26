Özel araçlarda sigara yasağı başladı! Arabada sigara içme cezası ne kadar?

Birçok il ve ilçede 'Dumansız araç uygulaması' kapsamında araç içerisinde sigara içen sürücü ve yolculara para cezası uygulanıyor. İstanbul'da da 'Dumansız araç uygulaması' adı altında düzenlenen denetimlerde polis ekipleri sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıklarını denetledi.

Denetim noktalarından birisi de Ataşehir'de oldu. Ekipler, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetledi. Denetimlere özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de destek verdi.

Polis tarafından durdurulan bir sürücü, "Sigara içilmesinden dolayı kesildi. Araçlarda sigara içilmesin. Mantıklı bir uygulama" diye konuştu. Başka bir sürücü ise "sigara içtiğim için çevrildik. Sürpriz oldu bana "diye konuştu.

ARABADA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR?

2019 yılında uygulamaya alınan arabada sigara içme cezası 153 lira olarak belirlendi. Çeşitli illerde yapılan denetimlerde birçok sürücüye ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.