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15.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Özel’ çocuklara özel birim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimi olan çocukların tanı ve tedavilerinin takip süreçleri için bakanlık bünyesinde özel bir daire başkanlığı kurulacağını açıkladı.

‘Özel’ çocuklara özel birim

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyeleriyle bakanlıkta bir araya gelen Koca, komisyonun üzerinde hassasiyetle durduğu konulara çözüm geliştirme noktasında önemli katkıları olacağını belirtti. Özel gereksinimi olan çocuklarda tanı ve tedavinin yanı sıra en önemli meselenin farkındalık ve eğitim sorunu olduğuna dikkat çeken Komisyon Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik de, illerde yürütülecek çalışmaların ve yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Komisyon üyeleri Koca’ya yaptıkları sunumda, tanı, tedavi, rapor, rehabilitasyon ve eğitim gibi başlıklarda yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Ailelerin teşhis ve tedavinin ötesinde sosyal ve psikiyatrik desteğe de ihtiyaç duyduğunu ifade eden komisyon üyeleri, her ailenin ihtiyaç halinde ulaşabileceği “Bireysel Hizmet Danışmanlığı” sisteminin kurulmasının faydalı olacağını dile getirdi. Komisyon üyelerinin önerisini destekleyen Koca, bu konuyla ilgili çalışmalara hızla başlayacaklarını söyledi ve aileleri her konuda yönlendirebilecek danışmanlık hizmetlerinin pilot illerden başlayarak devreye alınacağını dile getirdi.
 

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