19.07.2019 - 10:54
Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı! ÖGG 82. dönem sonuçları
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 30 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları az önce açıklandı. ÖGG 82. dönem sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden sorgulanıyor.
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavının sonuçları açıklandı. 30 Haziran'da yapılan sınavın soruları ve cevapları 3 Temmuz'da erişime açılmıştı.
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI
30 Haziran Pazar günü gerçekleşen ÖGG'nin sonuçları erişime açıldı. Sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden sorgulanıyor.
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