Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı! ÖGG 82. dönem sonuçları

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavının sonuçları açıklandı. 30 Haziran'da yapılan sınavın soruları ve cevapları 3 Temmuz'da erişime açılmıştı.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Haziran Pazar günü gerçekleşen ÖGG'nin sonuçları erişime açıldı. Sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden sorgulanıyor.

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