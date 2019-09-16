Özel okullarda tazminat kaosu

Konuyu Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman’ın TBMM gündemine taşıması üzerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin söz konusu mağduriyetini kabul etti ve çalışma başlattıkları bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, soru önergesine verdiği yanıtta, Yargıtay’ın 2018 yılındaki kararıyla özel okul çalışanı öğretmen ve personel sözleşmelerinin “belirli süreli iş sözleşmesi” sayıldığını hatırlatarak, “İş sözleşmelerine ilişkin tazminat hükümlerinde eğitim personeli aleyhine bir durum söz konusu olmuştur. Konuya ilişkin bakanlığımızca yürütülen çalışmalar devam etmektedir” dedi. Selçuk yanıtta, “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan personelin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine de yer verdi.