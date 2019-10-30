Özge Özder kimdir? Özge Özder eşi kim?
Dizilerde olduğu kadar tiyatro sahnesinde de sık sık rol alan Özge Özder kimdir? 2018 yılında evlenen Özge Özder'in eşi de herkes tarafından merak ediliyor. İşte şu sıralar Mucize Doktor dizisinde rol alan Özger Özder ile ilgili ayrıntılar...
Elif Özge Özder, 1978'de Ankara'da doğmuştur. Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş, daha o yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır.
2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır.
Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur.
Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir.
Son olarak Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım rolü ile yer almaktadır.
Özge Özder 2018 yılında kendisinden 8 yaş küçük Sinan Güleryüz ile evlenmiştir.
ÖZGE ÖZDER FİLMOGRAFİ
Mucize Doktor - 2019- Kıvılcım
Umuda Kelepçe Vurulmaz - 2016-2017 Perihan
Kehribar - 2016 Adele Yarımcalı
Ulan İstanbul - 2014 Sevilay Karam
Umutsuz Ev Kadınları - 2011-2014 Emel
Ömre Bedel - 2009-2010 Aylin
Dudaktan Kalbe - 2007-2009 Prenses Cavidan Meriçoğlu Gün
Başka Semtin Çocukları - 2008 Gül
Sıfır Dediğimde - 2007 Genç Müberra
Sınav - 2006 Candan Hoca
İyi ki Varsın - 2006 Aslı
Umut Adası
Emret Komutanım - 2005 Sultan Hemşire
Uy Başuma Gelenler - 2004
Haziran Gecesi - 2004 Lale
İyi Aile Robotu - 2002 Çağla
Aşkın Mucizeleri - 2004
Estağfurullah Yokuşu - 2003 Didem
Hayat A.Ş. - 2003
Çifte Bela - 2001
Yeditepe İstanbul - 2001 Konuk Oyuncu
Dadı - 2000
Sonbahar Kadınları - 1998
Ferhunde Hanımlar
ROL ALDIĞI OYUNLAR
On İkinci Gece : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2015
Kes ve Kaç : Peter Horsler - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2014
Müziksiz Evin Konukları : Neil Simon - Tiyatrokare - 2013
Matmazel Julie'den Esinti : August Strindberg - Talimhane Tiyatrosu - 2012
Oyun : Samuel Beckett - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012
Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Ceza Kanunu : İ.Ahmet Nuri Sekizinci - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Düş Oyuncakları : Shakespeare Kolaj - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Baba (Oyun) : August Strindberg - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Klaksonlar Borazanlar Bırtlar : Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004
Barış Ormanında Yarış : Fikret Terzi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003
Bahar Noktası : William Shakespeare - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003
İki Kişilik Hırgür : Eugène Ionesco - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
Cephede Piknik Yok : Fernando Arrabal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
Masal (Oyun)