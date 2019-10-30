Özge Özder kimdir? Özge Özder eşi kim?

Elif Özge Özder, 1978'de Ankara'da doğmuştur. Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş, daha o yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır.

2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır.

Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur.

Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir.

Son olarak Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım rolü ile yer almaktadır.

Özge Özder 2018 yılında kendisinden 8 yaş küçük Sinan Güleryüz ile evlenmiştir.

ÖZGE ÖZDER FİLMOGRAFİ

Mucize Doktor - 2019- Kıvılcım

Umuda Kelepçe Vurulmaz - 2016-2017 Perihan

Kehribar - 2016 Adele Yarımcalı

Ulan İstanbul - 2014 Sevilay Karam

Umutsuz Ev Kadınları - 2011-2014 Emel

Ömre Bedel - 2009-2010 Aylin

Dudaktan Kalbe - 2007-2009 Prenses Cavidan Meriçoğlu Gün

Başka Semtin Çocukları - 2008 Gül

Sıfır Dediğimde - 2007 Genç Müberra

Sınav - 2006 Candan Hoca

İyi ki Varsın - 2006 Aslı

Umut Adası

Emret Komutanım - 2005 Sultan Hemşire

Uy Başuma Gelenler - 2004

Haziran Gecesi - 2004 Lale

İyi Aile Robotu - 2002 Çağla

Aşkın Mucizeleri - 2004

Estağfurullah Yokuşu - 2003 Didem

Hayat A.Ş. - 2003

Çifte Bela - 2001

Yeditepe İstanbul - 2001 Konuk Oyuncu

Dadı - 2000

Sonbahar Kadınları - 1998

Ferhunde Hanımlar

ROL ALDIĞI OYUNLAR

On İkinci Gece : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2015

Kes ve Kaç : Peter Horsler - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2014

Müziksiz Evin Konukları : Neil Simon - Tiyatrokare - 2013

Matmazel Julie'den Esinti : August Strindberg - Talimhane Tiyatrosu - 2012

Oyun : Samuel Beckett - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Ceza Kanunu : İ.Ahmet Nuri Sekizinci - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Düş Oyuncakları : Shakespeare Kolaj - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Baba (Oyun) : August Strindberg - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Klaksonlar Borazanlar Bırtlar : Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Barış Ormanında Yarış : Fikret Terzi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003

Bahar Noktası : William Shakespeare - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003

İki Kişilik Hırgür : Eugène Ionesco - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Cephede Piknik Yok : Fernando Arrabal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Masal (Oyun)