25.09.2019 - 14:42 |
Özge Törer kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Genç oyuncu Özge Törer, yakında yeni sezonu başlayacak olan Diriliş Osman dizisinde yer alacak. Burak Özçivit'in partneri olacak olan Özge Törer hakkındaki bilgiler bu vesileyle gündem oldu. Peki, Özge Törer kimdir?
Genç yetenek Özge Törer, Diriliş Osman'a dahil oluyor. Diziyi sıkı takip edenler bir yandan dizinin bir an evvel başlamasını beklerken bir yandan da bu gelişmenin ardından "Özge Törer kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.
ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Özge Törer Henüz 20'li yaşların başında... Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.
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