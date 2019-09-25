Özge Törer kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Genç yetenek Özge Törer, Diriliş Osman'a dahil oluyor. Diziyi sıkı takip edenler bir yandan dizinin bir an evvel başlamasını beklerken bir yandan da bu gelişmenin ardından "Özge Törer kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer Henüz 20'li yaşların başında... Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.