Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? Özgü Kaya biyografisi

Özgü Kaya, ATV ekranında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Sevda karakterine hayat veriyor. Son olarak aynı diziden rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile yeni yıla Paris'te giren Özgü Kaya'nın hayatına ilişkin bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? İşte Kimse Bilmez dizisinin Sevda'sı Özgü Kaya hakkında merak edilenler...

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Kimse Bilmez dizisinde Kerem Cem (Ali) ile büyük bir aşk yaşayacak olan Sevda karakterini oynayacak olan Özgü Kaya 17 Haziran 1996 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. Aslen Uşak Eşmeli dir. 1,63 boyunda ve 53 kg ağırlığındaki oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde eğitim hayatını devam ettirmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in başrollerinde oynadığı Adı Efsane dizisinde Sibel karakterini oynayarak gerçekleştirmiştir. Ardından 2018 yılında TRT 1 de yayınlanan Kutul Amare dizisinde Zeynep karakterini oynamıştır.