Özgürlük Savaşçısı konusu nedir? Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kimlerdir

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ KONUSU NEDİR?



Bir çiftçinin tüm yaşamı, ansızın başına gelen bir saldırı ile değişir. Kendisi sıradan bir köylü olduğu halde çevresindeki herkes onu çiftçi diye çağırmaktadır. Bir gün hayvana benzeyen garip bir takım yaratıklar ve Krug adındaki bir ordu baskına uğratır bu çiftçiyi. Dahası oğlu öldürülür ve eşi Solana kaçırılır. O vakte kadar huzur ve barış kavramı içerisinde yaşam süren çiftçi, can evinden vurulmuş olmasının sarsıcı etkisi ile tam aksi yönde tepki verir. İntikam hissi ile dolmuştur. Arkadaşları olan Norick v Bastian’ı da yanına alarak harekete geçer. Karısını kurtarmak zorundadır.



ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI KİMLERDİR?



Jason Statham - Farmer

John Rhys-Davies - Merrick

Ray Liotta - Gallian

Leelee Sobieski - Muriella

Ron Perlman - Norick

Matthew Lillard - Duke Fallow

Burt Reynolds - King Konreid

Kristanna Loken - Elora