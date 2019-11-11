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11.11.2019 - 18:47 |

Özgürlük Savaşçısı konusu nedir? Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kimlerdir

2007 yılında gösterime giren ve başrolünde dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham'ın oynadığı Özgürlük Savaşçısı bu akşam izleyecilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Özgürlük Savaşçısı konusu nedir? Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kimlerdir

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir çiftçinin tüm yaşamı, ansızın başına gelen bir saldırı ile değişir. Kendisi sıradan bir köylü olduğu halde çevresindeki herkes onu çiftçi diye çağırmaktadır. Bir gün hayvana benzeyen garip bir takım yaratıklar ve Krug adındaki bir ordu baskına uğratır bu çiftçiyi. Dahası oğlu öldürülür ve eşi Solana kaçırılır. O vakte kadar huzur ve barış kavramı içerisinde yaşam süren çiftçi, can evinden vurulmuş olmasının sarsıcı etkisi ile tam aksi yönde tepki verir. İntikam hissi ile dolmuştur. Arkadaşları olan Norick v Bastian’ı da yanına alarak harekete geçer. Karısını kurtarmak zorundadır.

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jason Statham - Farmer
John Rhys-Davies - Merrick
Ray Liotta - Gallian
Leelee Sobieski - Muriella
Ron Perlman - Norick
Matthew Lillard - Duke Fallow
Burt Reynolds - King Konreid
Kristanna Loken - Elora

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