‘Özgürlük ve eşitlik istiyoruz’

Öldürülen kadınların ailelerinin de katıldığı eylemde acılar birlikte paylaşıldı, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘Ölmek istemiyoruz’, ‘Yasayı uygula kadını yaşat’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ sloganları atıldı.









Grup adına açıklamalarda bulunan Kadın Meclisleri üyesi Dilber Sünnetçioğlu, “Büyük acılar, büyük mücadeleler gerektirir. Biz de büyük bir mücadeledeyiz, ta ki tek bir kadın kardeşimiz öldürülmeyene kadar. Kadın cinayetleri durdurulabilir. 6284 Sayılı Koruma Kanunu etkin bir biçimde uygulanırsa, İstanbul Sözleşmesi’nin şartları yerine getirilirse kadın cinayetleri durur” ifadelerini kullandı. Cinsiyetçi politikaların derhal bırakılması gerektiğini vurgulayan Sünnetçioğlu, “Özgürlük, eşitlik ve barış içinde yaşamak istiyoruz” dedi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de tek tek söz verilen eylemde; aileler şüpheli ölümlerin bir an evvel aydınlatılmasını ve kadınların hayattayken korunmasını istedi.