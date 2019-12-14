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14.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Özgüzel ile edebiyat terapi: ‘Aykırı Aşk’

Psikolog Mine Özgüzel, kitabı “Edebiyat Terapi”yle 26 Aralık Perşembe saat 19.00’da Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin konuğu olacak.

Özgüzel ile edebiyat terapi: ‘Aykırı Aşk’

“Yaratıcı Psikoloji/Aykırı Aşk” konulu söyleşinin moderatörü ise yazar Nilüfer Kuyaş. Kişiliğini, bugün ‘olduğu kişi’ye dönüşmesini, mesleğinde uzmanlaştığı alana yönelmesini sağlayan şeyin edebiyat, özellikle de varoluşçu edebiyat olduğunu söyleyen Mine Özgüzel, kitabında ele aldığı yazarların sadece hayat hikâyelerini aktarmıyor; onların edebiyata, insanlığa, bizatihi kendisine kattıklarını hem bir edebiyatçı ve psikolog uzmanlığı ve nesnelliğiyle hem de en öznel biçimde kendi hayatı çerçevesinde yorumluyor.

Etkinliğe katılmak için http://kiraathane.com.tr/ ‘den kayıt yaptırmak gerekiyor. 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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