Özgüzel ile edebiyat terapi: ‘Aykırı Aşk’

“Yaratıcı Psikoloji/Aykırı Aşk” konulu söyleşinin moderatörü ise yazar Nilüfer Kuyaş. Kişiliğini, bugün ‘olduğu kişi’ye dönüşmesini, mesleğinde uzmanlaştığı alana yönelmesini sağlayan şeyin edebiyat, özellikle de varoluşçu edebiyat olduğunu söyleyen Mine Özgüzel, kitabında ele aldığı yazarların sadece hayat hikâyelerini aktarmıyor; onların edebiyata, insanlığa, bizatihi kendisine kattıklarını hem bir edebiyatçı ve psikolog uzmanlığı ve nesnelliğiyle hem de en öznel biçimde kendi hayatı çerçevesinde yorumluyor.

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