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04.09.2019 - 13:38

PAEM 2 bin 500 polis adayı alımı! Başvurular ne zaman?

PAEM 2 bin komiser yardımcısı 300 özel harekat branşı polis adayı alımı yapacak. Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere yapılacak 2 bin 500 polis adayı alımı için başvurular 'www.pa.edu.tr' adresinden yapılacak. Peki, başvuru tarihleri belli oldu mu?

PAEM 2 bin 500 polis adayı alımı! Başvurular ne zaman?

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında polis adayı alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

Ayrıca, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Ön başvuru tarihleri ve sınavlara ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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