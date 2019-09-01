Polis Akademisi Başkanlığı 31 Ağustos'ta duyuru geçti. Başkanlık "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır." diye belirtti.

Yapılan açıklama sonrası başvuru yapmak isteyen adaylar "(PAEM) 2000 komiser yardımcısı öğrenci alımı başvuruları ne zaman?" sorusuna cevap aradı.

PAEM 2000 KOMİSER YARDIMCISI ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı başvuru tarihlerine ilişkin net tarih geçmedi. Duyuruda "Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." denildi.