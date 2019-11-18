PAEM Eğitim sonu sınavı ne zaman? Duyuruldu...

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde 01-05 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Öğrenci ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.



Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.