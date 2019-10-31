PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı yapılacak. 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ön başvurular alındı adaylar sınava çağrıldı şimdi gözler sonuçlarda... Binlerce adayın şu sıralar cevap aradığı soru ise "PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

PAEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi'nden şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Sonuçları en geç 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.