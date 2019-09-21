Pakdemirli: Yangında terör bağlantısı var

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi ise kısa sürede gözaltına alındı. Yakalanan zanlının terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK’dan emniyette kayıtları olduğu belirlendi. Tespit üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Y.A. isimli zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada “Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Daha önce de PKK adına eylem yaparak, Arnavutköy Şamlar ormanında yangın çıkarmaya çalışan 3 şüpheli yakalanmıştı. Öte yandan resmi programları kapsamında İzmir’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangına ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, Pendik’deki orman yangınına ilişkin “Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz” dedi.