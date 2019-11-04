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04.11.2019 - 23:08 | | DHA

Paket paket saklamış! Hepsi ele geçirildi

Konya'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Paket paket saklamış! Hepsi ele geçirildi

 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 15.30 sıralarında, Tatlıcak Mahallesi Ereğli Çevreyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan ekipler, çeşitli yerlerinde zulalanmış 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Kamyon şoförü Ş.Ö. gözaltına alındı.

 

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