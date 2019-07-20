Pala Dayı öldürüldü!

Yeni Asır'ın haberine göre; İzmir'in Konak ilçesi 26 yaşındaki E. U., kısa süre önce vefat eden babasının arkadaşı Sebahattin A.'yı (69) kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Kanlar içinde kalan A., olay yerinde hayatını kaybetti. Olay önceki gün akşam 22.00 sıralarında Eşrefpaşa Altıntaş Mahallesi 492 sokak, 7 numarada meydana geldi. Babası kısa süre önce vefat eden E.U., annesiyle aralarındaki geçimsizlik yüzünden iş bulmak için arayışa girdi. Bu sırada baba dostu olan ve kendisine "amca" diye hitap ettiği Sebahattin A. ile görüşen E.U. bir süreliğine evinde kalmaya başladı. İlk gece tacize uğradığını iddia eden Uylasoy, Sabahattin A.'yı uyardığını ancak tacize devam etmesi üzerine sinirlenerek mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 4-5 yerinden yaraladığını, A.'nın olay yerinde öldüğünü söyledi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Cinayetin ardından kaçan E.U., Karabağlar'dan 155 Polis İmdat hattını arayarak kendisini ihbar etti. Genç kızın ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, A.'nın cesediyle karşılaştı. Bu arada E.U. yanına gelen polis ekiplerine teslim oldu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen genç kız, cezaevine gönderildi. A. ise otopsi işleminin ardından Çeşme'de toprağa verildi.

'PARA İSTEDİ' İDDİASI

Eşrefpaşa'da daha önce kıraathane işleten ve "Pala Dayı" lakabıyla bilinen Sebahattin A.'nın yakınları ise taciz iddialarını kabul etmedi. Genç kızın sürekli A.'dan para istediğini iddia eden yakınları, bu yüzden aralarında tartışma çıkmış olabileceğini öne sürdü.