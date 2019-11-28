MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriPalandöken'de kar yağışı beklentisi
28.11.2019 - 16:45 | | DHA

Palandöken'de kar yağışı beklentisi

Türkiye'de kayak turizminin kalbi olan Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıllara oranla az kar yağması, sezon öncesi otel işletmecilerini suni kar üretimine yönlendirdi. Hafta sonu kar yağacağının belirtilmesi işletmecileri sevindirdi.

Palandöken'de kar yağışı beklentisi

Palandöken'deki Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, geçen yıla oranla bu yıl kar yağışının az olduğunu belirtti. Güney, "Sezon açılışına az bir zaman kaldı. Tüm oteller sezona hazır. Karın az olması nedeniyle düğmeye basıldı ve otellere ait suni kar yapma makineleri çalıştırıldı. Meteorolojinin de açıklamasına göre hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Kayak sezonu ve yılbaşı için rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Erzurum'a hiç kar yağmasa bile suni kar yapma makineleri sayesinde pistler karla doldurulabiliyor" diye konuştu.

 

    Motosikletle dönerciye girdiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, motorsikleti ile dönerci dükkanına girdi. Kaza anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

    Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

    Dilencinin üzerinden 2 bin lira çıktı! Hesap cüzdanını gören zabıta ise şoke oldu

    Dilencinin üzerinden 2 bin lira çıktı! Hesap cüzdanını gören zabıta ise şoke oldu

    MSB, saldırıda yakınlarını kaybeden Suriyelilerin tepkisini paylaştı

    MSB, saldırıda yakınlarını kaybeden Suriyelilerin tepkisini paylaştı

    Husumetlilerine pompalı ile ateş etti, kazayla 2 avukatı yaraladı

    Husumetlilerine pompalı ile ateş etti, kazayla 2 avukatı yaraladı

    Sıradaki Haber