Pankek tarifi | Pankek nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam pankek mücadelesi verilecek. Bütün yarışmacılar pankek yaparak, kaptan olmak için savaşacaklar. MasterChef türkiye izleyicisi ise pankek yapımı hakkında bilgi almak istiyor. Pankek yaparken hangi malzemeler kullanılır? Pankek yapılı nasıl? İşte en güzel ve en kolay pankek tarifi...

PANKEK NASIL YAPILIR?

PANKEK MALZEMELERİ

- 2 adet yumurta

- 4 yemek kaşığı şeker

- 1 çay bardağı süt

- 1 paket kabartma tozunu

- 2 çay bardağı un

- 1 paket vanilya

- 1 fiske tuz

Pankek nasıl yapılır?

1. adım: Bir kaba yumurtaları kırıp üzerine toz şekeri ilave edip çırpalım. Üzerine sütü unu kabartma tozunu tuzu ve vanilyayı ilave ederek iyice çırpalım.

2. adım: Sonra temiz ketçap kutusuna doldurup yapışmaz bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım.

3. adım: Peçete ile bir kez yağlayalım. pankeklerinizin hangi büyüklükte olmasını isterseniz o miktarda tavaya dökelim.

4. adım: Hamurun üstü göz göz olunca bir spatula yardımı ile çevirelim. Her iki tarafı da pişirelim.

5. adım: Sonra servis tabağına alıp hamur bitene kadar aynı işlemi yapalım.

6. adım: Bal çikolata reçel pekmez ve istediğiniz meyve ile servis edelim.