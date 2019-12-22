Pankreas İltihabı nedir, belirtileri nelerdir? Pankreas vücüdumuzun hangi bölgesinde yer alıyor?

Pankreas iltihabı, Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan'ın ölüm haberinin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Nazlıcan Arkan Aralık ayının ilk günlerinde Pankreas iltihabı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi dün son bulmuştu. Türkücü Ceylan'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu ölüm haberinin ardından Nazlıcan Arkan'ın ölümüne neden olduğu söylenen Pankreas iltihabı nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Pankreas iltihabı nedir belirtileri nelerdir?

PANKREAS İLTİHABI NEDİR?

Pankreas iltihabı ya da diğer adıyla pankreatit oldukça yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. Karnın tam arkasında, ince bağırsağın üst kısmında yer alan pankreas geniş ve düz bir bez şeklindedir. Pankreasın ana işlevi yağ ve karbonhidratların sindirimi için gerekli olan enzimleri sağlamaktır.

Sindirim sisteminin önemli bir parçası olan enzimlerin salgılanması dışında insülin ve glukagon hormonları pankreas tarafından üretilir. Bu hormonlar kan şekeri düzeyinin korunması açısından önemlidir ve insülin eksikliği diyabete neden olabilir.

Pankreas iltihaplanması farklı nedenlerle meydana gelebilmektedir. Pankreas iltihaplanmasının iki farklı çeşidi bulunmaktadır; kronik veya akut pankreas iltihabı.

Aniden ve kısa süreli oluşan akut pankreas iltihabı genel olarak aşırı alkol tüketimi ya da safra kesesi taşları nedeniyle oluşur. Tabii bir gecede çok alkol kullanmak hemen pankreas iltihaplanmasına neden olmaz ancak uzun süreli, düzenli alkol kullanımı iltihaplanma riskini arttırır.

Sık görülen akut pankreas iltihabının diğer nedeninde ise safra taşları pankreas kanalını tıkayarak buradan geçen sindirim enzimleri pankreasa geri döndüğü için iltihaplanma meydana gelir.

Akut Pankreas İltihabı Nedenleri

Ana sebepler safra taşları, safra kesesi hastalıkları ve uzun süre alkol kullanımıdır

Anormal pankreas yapısı, kanda yüksek düzeyde lipid, travmatik yaralanmalar

Östrojenler ve tiazid diüretik gibi bazı ilaç türleri

Bazı viral ve bakteriyel enfeksiyonlar

Akut pankreatit çocuklarda ise genellikle kistik fibrozis, kabakulak, abdominal travma, Reye sendromu, Kawasaki hastalığı ve Hemolitik-üremik sendrom nedeniyle görülmektedir.

Akut pankreas iltihabı uzun süre yaşanırsa kronikleşir. Kronik pankreatit ise pankreas dokusunda yaralanma ve iltihaba neden olur ayrıca sindirim sistemi sorunları ile insülin düzeylerinde değişimler gözlenir. Kronik pankreatit nedenleri akut olanla aynı olmakla birlikte hiperparatiroidizm ve hiperlipidemi nedeniyle pankreas kanalının tıkanması sonucunda da görülebilir.

Pankreas İltihabı Belirtileri

Karnın üst kısmında birden başlayan ve zamanla artan ağrılar oluşur. Bu ağrılar pankreas iltihaplanmasının ana belirtisidir. Aşağıda akut ve kronik pankreatit belirtilerini bulabilirsiniz.

Akut Pankreatit Belirtileri

Bulantı

Kusma

Ateş

Hızlı nabız

Terleme

Şişmiş karın

Hazımsızlık

Gaz

Hıçkırık

Deri döküntüsü

Kurutma

Yorgunluk

Baş ağrısı

Düşük kan basıncı

Böbrek yetmezliği

Kalp yetmezliği

Kronik Pankreatit Belirtileri

Kusma

Bulantı

Hazımsızlık

Sindirim sorunları

Kötü kokulu ve yağlı dışkı (steatorrhea)

İstemsiz kilo kaybı

Kronik pankreas iltihabı yaşayan kişilerde kilo kaybı, sindirim enzimlerinin eksikliği nedeniyle alınan gıdaların işlenmesi azaldığı için sıklıkla görülür.