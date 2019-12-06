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06.12.2019 - 12:06 | | İHA

Pantolon boyu ölçen müdür açığa alındı!

Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde pantolon boyu ölçerek öğrencisine sözlü ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Pantolon boyu ölçen müdür açığa alındı!

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde kaydedildiği iddia edilen ses kaydında, öğrencisine pantolon boyundan dolayı eleştiride bulunan okul müdürünün açığa alındığını duyurdu. Söz konusu ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen MEB, kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yayımladı.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye ‘psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği’ iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.”

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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