MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri'Papağan' tuzağı kuranlara baskın!
06.11.2019 - 14:21 | | DHA

'Papağan' tuzağı kuranlara baskın!

Eskişehir’de bankaların ATM’lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Papağan' tuzağı kuranlara baskın!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka ATM’sine papağan adı verilen özel kopyalama cihazı takılarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin aynı yöntemle dolandırıcılık yapan S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler, İstanbul, Bolu ve Sakarya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında Konya ve Sakarya’nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Soruşturma sürüyor.

 

Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyükSüveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi'ne ulaşan balık türleri arasında istilacı tür olarak da bilinen 'balon balığı' denizde ve karada tehlike saçmaya devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Esenyurt'tan 150 Suriyeli ülkesine dönüyor

Esenyurt'tan 150 Suriyeli ülkesine dönüyor

Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım?

Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım?

Noodle nedir? İşte en kolay noodle tarifi

Noodle nedir? İşte en kolay noodle tarifi

Sıradaki Haber