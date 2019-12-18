MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı
ABONE OL
18.12.2019 - 12:47 | | DHA

Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bahattin Memiş (31), kendisine para vermediğini iddia ettiği babası Resul Memiş'in (57) otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı. Araçta büyük hasar oluşurken, baba Resul Memiş, oğlu Bahattin Memiş'ten şikayetçi oldu.

Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Resul Memiş, otomobilini cadde üzerine park etti. Bu sırada yanına gelen oğlu Bahattin Memiş, kendisinden para istedi. Babasından olumsuz yanıt alan Bahattin Memiş, yerden aldığı kaldırım taşıyla, otomobiline saldırdı.

Otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, Bahattin Memiş'i gözaltına aldı. Oğlu Bahattin Memiş'ten şikayetçi olduğunu söyleyen Resul Memiş, ''Oğlum bana çok çektiriyor. Para vermediğim için aracıma saldırdı. Şikayetçiyim” dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber