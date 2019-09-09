MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemParamparça oldu! Kamyon 4 alt geçit 3 metre olunca...
09.09.2019 - 16:36| İHA

Paramparça oldu! Kamyon 4 alt geçit 3 metre olunca...

Bolu’da 4 metre yüksekliğindeki kamyon, 3 metrelik alt geçitte sıkıştı. Sıkışan kamyon, kasasının üst kısmı parçalanarak alt geçitten çıkarıldı.

Paramparça oldu! Kamyon 4 alt geçit 3 metre olunca...

Edinilen bilgiye göre, Umutkent Mahallesi’nde unlu mamuller taşıyan Mesut Can idaresindeki 34 BPA 827 plakalı kamyon, şehir merkezine seyir halindeyken 3 metre yükseklikteki Kürkçüler alt geçidinden geçtiği sırada sıkıştı. Sürücü Can’ın yara almadan kurtulduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla, alt geçide sıkışan kamyon, sürücüsü tarafından çıkarıldı. Kamyonun çıkarıldığı sırada parçalanan kasası kullanılamaz hale geldi.

 

 

    Güvenlik kamerasına içki şişesi atan şüpheliye gözaltıKütahya'da, belediye parkındaki güvenlik kamerasını içki şişesi atarak, kıran S.Y., 'kamu malına zarar vermek' suçundan gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konya şehidini uğurladı!

    Konya şehidini uğurladı!

    Koyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu

    Koyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu

    Pamuklu yüklü TIR cayır cayır yandı

    Pamuklu yüklü TIR cayır cayır yandı

    Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak

    Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak

    Sıradaki Haber