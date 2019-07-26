ParasÄ±nÄ± isteyen alacaklÄ±nÄ±n kafasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±m taÅŸÄ±yla yardÄ±

Olay Ä°stanbul Pendik Fevzi Ã‡akmak Mahallesi Girne Caddesi Ã¼zerinde geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re alacaklÄ± 3 kiÅŸi, kendilerine borcu olan baba ve oÄŸulun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin Ã¶nÃ¼ne geldiler.

Taraflar arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n alevlenmesiyle borÃ§lulardan biri, yerden aldÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±m taÅŸÄ±yla alacaklÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na vurdu.

BaÅŸÄ±ndan yaralanan ÅŸahÄ±s kanlar iÃ§erisinde kaldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

YaralÄ± ÅŸahÄ±s ambulansa bindirilerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kavgaya karÄ±ÅŸan diÄŸer ÅŸahÄ±slar ise ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â