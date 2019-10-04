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04.10.2019 - 14:45 | | İHA

Paraşütçü karayoluna indi

Kahramanmaraş’ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı.

Paraşütçü karayoluna indi

Kahramanmaraş’ın Ahir Dağı’ndan havalanan ve ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütçü, gökyüzünde süzüldükten sonra iniş için belirlenen noktaya doğru hareket etti. Yavaş yavaş iniş için belirtilen Gayberli Mahallesi’ndeki noktaya doğru inen genç paraşütçü iniş yerini tam olarak ayarlayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna inmek zorunda kaldı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, paraşütçü her hangi bir kaza almadan yoldan ayrılarak araziye geri döndü.

Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasındaAvcılar'da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çıkmış kazada 5 kişi yaralanmıştı. Yolcuların otobüs içinde kaza anında savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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