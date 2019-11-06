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06.11.2019 - 11:00 | | DHA

Parayı almakla suçlanınca sokak ortasında soyundu

Avcılar’da ‘Tırnakçılık’ olarak nitelendirilen yöntemle bir işyerinden para alarak uzaklaştığı öne sürülen kadın yakalanınca soyundu.

Parayı almakla suçlanınca sokak ortasında soyundu

İlginç olay, bir süre önce Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. İki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek iddiaya göre ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile bir miktar parayı alarak uzaklaştı.

İş yeri sahibi kasadaki parasının eksik olduğunu görünce polisi arayarak, kadının arkasından koşup yakaladı. Kadın suçlamayı duyunca paranın kendisinde olmadığını belirterek bir anda soyunmaya başladı. Üzerinde para olmadığını öne süren kadın çevredekilerin ve kendisinden parasını isteyen kişinin şaşkın bakışlarına aldırmayarak soyunmayı sürdürdü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda gelen polislerin sokak ortasında herkesin önünde soyunan kadından giyinmesini istediği, kadın bu tutumunu sürdürdüğü görüldü.

Parayı almakla suçlanınca sokak ortasında soyundu

İş yeri sahibi parasını bu kadının aldığını polise söylerken kadın bunu yalanlayarak tekrar soyunmaya başladı. İş yeri sahibi kadının soyunmaşı sürdürmesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

 

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