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14.08.2019 - 12:20| DHA

Park halindeki otomobili kurşunladılar

Adıyaman'da, Kurban Bayramı için ziyarete gelen ailenin park halindeki otomobili kurşunlandı. Otomobilde 6 kurşun izine rastlanırken polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Park halindeki otomobili kurşunladılar

Olay, gece geç saatlerde Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, P.I.'ya ait park halindeki 02 BH 267 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, otomobilde yaptığı incelemede 6 kurşun izine rastladı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Araçları kurşunlanan ailenin Ankara'dan, Adıyaman'a bayram ziyaretine geldiği öğrenildi.

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
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