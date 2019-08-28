Parkinson’la savaşı beyin pili ile son buldu

Osmaniye’de müzik öğretmenliği yapan Muhammet Yalçın, 10 yıl önce hareketlerinde yavaşlığa, el ve ayaklarında titremelere neden olan Parkinson hastalığıyla tanıştı. Yemek yemekte güçlük çekmesine, yazı yazamamasına ve imzasını dahi atamamasına neden olan hastalığıyla yıllarca mücadele eden Yalçın, ilaç tedavisinden de yanıt alamadı.

Gittiği bir doktorun kendisine beyin pili tavsiye etmesi üzerine Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nden (PARMER) beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ali Zırh’ın kapısını çalan emekli öğretmen, başarılı beyin pili operasyonuyla sağlıklı günlerine geri döndü. Ameliyattan bir gün önce Boğaz’da bir balık restoranına gittiğini ama çatal bıçak tutamadığı için çevredeki insanların bakışlarından rahatsız olup kalktıklarını anlatan Yalçın, “Ameliyattan sonra hastalığın bütün etkilerinden kurtuldum, artık Parkinson ilaçları kullanmıyorum, çok mutluyum” diye konuştu.

‘Titreme ve yavaşlama azalıyor’

Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkileri yaşayan Parkinson hastalarının beyin pili tedavisine aday hale geldiğini belirten Op. Dr. Ali Zırh ise şunları söyledi: “Hastalığı ortadan kaldırmıyoruz ancak bizim yerleştirdiğimiz beyin pili elektrotları ve verdiğimiz elektrik akımı özellikle hastalığın motor bulguları dediğimiz katılık, tutukluk, titreme, ağırlık, yavaşlama gibi bulguları önemli ölçüde düzeltebiliyor. Beyin pili, beynin içerisine elektrik verilmesini sağlıyor. Ameliyat edilen hastalar, hastalığın ilk yıllarına geri getirildiği için hastalık saati geri alınabiliyor.”