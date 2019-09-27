Parklarda sabahladılar

Silivri’de yaşayan Levent Aktaş isimli vatandaş, “Depremin gerçekleştiği anda bir binanın 5’inci katında toplantıdaydım. Çok kötü bir titreme oldu. Masaların altına girip kendimizi güvence altına aldık. Tedirginliğim devam ettiği için parkta sabahlayacağız” dedi. Büyük korku yaşadığını söyleyen Gülcan Çakmak ise, “Otogardaydım ayakta olduğum için fazla hissetmedim. Herkes çok korktu ben de şu an çok tedirginim. Evde kalamayacağımız için geceyi açık alanda kalacağız” diye konuştu.

“Korkudan evde kalamam”

Silivri Alibey Mahallesi’nde çatlaklar oluştuğu için tahliye edilerek mühürlenen apartmanda yaşayan Elif Doğan, “Çok sarsıldık çok korktum. O sırada çocuğumla evdeydim. Kendimizi sonra dışarı attık. Memurların söylediğine göre alt katta kolonlarda çatlak oluşmuş. Depremden önce yoktu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelip inceleme yapacaklar. Bu gece binaya giriş yasak. O yüzden ailece parkta bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Gülcan Fıstık da, “Deprem sırasında büyük bir korku yaşadık. Depremden sonra oturduğum dairenin kolonlarında çatlaklar oluştu. Binayı mühürlediler. Korkudan bacaklarım hala titriyor. Bu gece korkudan hiçbir binada yatamam. Açık alanlarda sabahlayacağız” şeklinde konuştu.

Hayvanlarını unutmadılar

Bahçelievler’deki Milli Egemenlik Parkı’nda gece boyunca bekleyen vatandaşlara Bahçelievler Belediyesi çorba ikram etti. Bazı vatandaşların yanlarına evcil

hayvanlarını da aldığı görüldü.