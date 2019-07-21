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21.07.2019 - 09:34| İHA

Parmak izi 80 yıl saklanıyor

Pasaport, ehliyet, silah ruhsatı işlemleri ve suça karışan kişilerden alınan parmak izlerinin kişinin ölümünden 10 yıl sonra silindiği açıklandı.

Parmak izi 80 yıl saklanıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dâire Başkanlığı, çeşitli işlemler için ve suça karışma hâlinde kişilerden alınan parmak izlerinin ne şekilde ve ne kadar süre ile saklandığına dâir açıklamalarda bulundu.

Kriminal Daire Başkanlığı, parmak izlerinin ilgili birimler tarafından dijital ve manüel saklandığını açıkladı. Başkanlık, vatandaşların parmak izlerinin yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmadığını da bildirdi.

Arşivlenen izlerin saklama sürelerinin Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, izlerin alındığı tarihten itibaren 80 yıl süreyle saklandığı, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imhâ edildiği kaydedildi.

Daha önce parmak izi verdiğini beyân eden kişilerin T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulaması yapılarak parmak izlerinin mevcut olması hâlinde tekrar alınmadığı vurgulandı

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