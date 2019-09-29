Partilerden Meclis’te yeni yasama yılı için mesajlar

Siyasi parti temsilcilerinin mesajları özetle şöyle:

Bülent Turan (AK Parti Grup Başkanvekili): Sistem değişikliği gündeme geldiğinde, ‘Meclis’in zayıflayacağı’ iddiası çok tartışıldı. Somut örneklere, çıkarılan kanun sayısına ve içeriğine bakıldığında parlamenter sisteme göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girdiği 27. Yasama Dönemi’nde Meclis daha fazla çalıştı. Toplumumuzun farklı kesimlerinin beklentileri var, bunları hayata geçirmeye çalışacağız. Gezi süreci başta olmak üzere bazı dönemlerde bu reformcu kimliğimiz ister istemez biraz yavaşladı, duraksadı ama tekrar besmeleyi çekiyoruz, yeni dönemde tekrar Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla halkımızın beklentilerini karşılamak için büyük adımlar atmaya hazırız.

Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili): Parlamentonun 100. yılına yakışır biçimde eski etkinliğine yeniden kavuştuğu, yürütmenin baskısı altından kurtulduğu bir yasama yılı olmasını diliyoruz.

Erkan Akçay (MHP Grup Başkanvekili): TBMM, çoğulcu yapıya da kavuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kuvvetler ayrılığını belirgin hale getirdi. MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve işlemesi hedefimizi ortaya koymuştuk. Önümüzdeki yasama yılında da bu yönde gayretlerimiz olacak.

Dursun Musavat Dervişoğlu (İYİ Parti Grup Başkanvekili): Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işleyişi kapsamında, bakanlar TBMM’ye gelmiyor. Milletvekilleri olarak bilgilenme ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın yeni yasama yılında bakanlar tarafından karşılanmasını bekliyoruz. TBMM’de yaşanan tartışmaların, Gazi Meclis’e yakışır biçimde sürdürülmesi en büyük dileğimiz ve temennimizdir. İç tüzükten kaynaklı birtakım sınırlamalar var ama TBMM her şeyin çaresini bulmakla da mükelleftir. Özellikle iç ve dış politikadan kaynaklı sorunları çözebilecek bir Meclis performansı bekliyoruz.

Hakkı Saruhan Oluç (HDP Grup Başkanvekili): Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yıldır uygulamada ve ciddi eleştiriler yaptık. Farklı kuvvetlerinin bir kişiye bağlandığı bir ortamın Türkiye’de demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir ortam olmadığını düşünüyoruz. Bir yılda bunu gördük. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Türkiye yönetilmektedir. Aslında ülkeyi yasama organı olan parlamento yönetmiyor. Parlamento bazı yasaları çıkartıyor.