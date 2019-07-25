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25.07.2019 - 17:12| İHA

Paşa 17 bin 500 liraya satıldı!

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken, İzmir'in Aliağa ilçesinde de ‘Paşa’ isimli 1 ton 200 kiloluk dana 17 bin 500 liraya alıcı buldu.

Paşa 17 bin 500 liraya satıldı!

Aliağa Belediyesi, bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesi Güzelhisar Mahallesi yolu üzerindeki 2 bin 500 metrekarelik kurban satış alanını hizmete sundu. Kurban pazarı, satıcı ve alıcıları bir araya getirdi.

Kurban pazarında satış yapan esnaflar, fiyatların geçen yıla göre çok fazla değişiklik göstermediğini belirterek, büyükbaş fiyatlarının 7 bin lira ile 17 bin 500 lira arasında, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise 800 lira ile 2 bin 500 lira arasında değiştiğini söyledi.

'PAŞA' İSİMLİ DANA 17 BİN 500 LİRAYA ALICI BULDU

Şu an için satışların durgun olduğunu ifade eden esnaflar, satışların önümüzdeki haftalardan itibaren artabileceğini belirtti. Kurban pazarı ise zaman zaman sıkı pazarlıklara da sahne oluyor. Pazarın en gözde hayvanı ise 1 ton 200 kiloluk ‘Paşa’ isimli dana oldu. Alıcıların dikkatini en fazla çeken hayvan olan Paşa için sıkı pazarlık yapıldı. Ağrı’dan getirilen simental cinsi dev dana, yapılan sıkı pazarlık sonucunda 17 bin 500 liraya alıcı buldu.

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