‘Paşabahçe hurda olmasın’

İstanbul’un simgelerinden olan ancak 9 yıldır Beykoz kıyısında kurtarılmayı bekleyen Paşabahçe vapuru için başlatılan girişimler sonuçsuz kaldı. Daha önce Milliyet’in gündeme getirdiği ve Yunan medyasında bile yer bulan Paşabahçe için 4 Kasım’da 273 bin lira açık teklif usülü ile satış ve söküm ihalesinin yapılacağı ortaya çıktı. Söz konusu ihale ‘İlan.gov.tr’ adresinden duyurulurken, nostaljik vapurun kurtarılması için 2 yıldır mücadele veren gazeteci Adil Bali, “Son ümidimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın sesimizi duyması. Hazırladığım dosyayı Sinem Hanım’a ilettim. Umarız müze veya farklı amaçlar için Paşabahçe’yi kurtarırlar” dedi.

‘Nostalji seferleri yapılabilir’

Paşabahçe vapurunun kurtarılması için imza kampanyası düzenleyen Adil Bali, “İstanbul tarihine sahip çıkmalı. Paşabahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından eskisine uygun restore edilerek nostalji seferleri yapılabilir. Dolmabahçe hurdaya gitti. Fenerbahçe ise Koç Müzesi’nde eskisi gibi yaşatılıyor. ‘Bahçe’lerin en güzeli Paşabahçe de hurda olmasın” diye konuştu.

‘Bahçe’ serisinin en hızlısıydı

“Bahçe” serisinin 3 vapurundan en hızlısı olan Paşabahçe, 2 Haziran 1952’de İtalya’da suya indirildikten sonra kendi motor gücüyle 2.5 günde İstanbul’a ulaştı. Paşabahçe, 17 Ekim 1952’de İstanbul’da seferlerine başladığında kardeşleri sayılan Dolmabahçe ve Fenerbahçe vapurlarından daha süratli yol alıyor, havasından geçilmiyordu. Boğaz’da Yalova hattında yarım asır hizmet veren emektar vapur, 2010 yılında seferden çekildi. Bir yıl sonra Beykoz Belediyesi’nin nikah salonu olarak hizmet vermeye başladı. Daha sonra onarılıp müzeye dönüştürülmesi planlandı ancak 3 milyon lira telaffuz edilince bu fikirden de vazgeçildi. 9 yıldır çürümeye yüz tutmuş vaziyette Beykoz’da demirli bulunan Paşabahçe için 4 Kasım’da 273 bin lira açık teklif usulü ile satış ve söküm ihalesinin yapılacağı öğrenildi.

Paşabahçe’de doğdu

8 Aralık 1972’de Adalar-Eminönü seferi sırasında Paşabahçe’de doğan Deniz Yılmazişler Koğacıoğlu, “Yüz binlerce insanın anısı olan tarihi vapurun içler acısı halinden hicap duyuyorum. Paşabahçe’ye bu haksızlık yapılmamalıydı” dedi.