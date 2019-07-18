Pasaport çetesinin aile bağları da sahte çıktı

Bakırköy’de 11 Temmuz Perşembe günü karakola giderek “Babam beni dövüyor ve aynı zamanda da kardeşi ve adamlarıyla sahte pasaport düzenliyor” diyen 17 yaşındaki M.E isimli genç kızın ihbarıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük kız çocuğunu koruma altına alarak verdiği bilgileri değerlendirdi. M.E.’nin verdiği bilgiler ışığında İnsanı Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı ekipleri Bakırköy ve Esenyurt’ta 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Her iki adreste yapılan aramada 8’i İsrail, 7’si Almanya, 3’ü İran ve birisi Norveç olmak üzere 4 ayrı ülkeye ait 19 adet orijinal pasaport ile sahte pasaport yapımında kullanılan mühür ve malzemeler ele geçirildi. Pasaportların çalıntı ve kayıp başvurusu verilmiş pasaportlar olduğu ve Avrupa’da faaliyet gösteren İranlı bir hırsızlık şebekesinden temin edildiğini tespit eden polis, 39 yaşındaki Tohid E. ile eşi Maryam F (30), kardeşi Salim E (37), Fırouz G. (36) ve Mohammed M. (48) isimli şahısları gözaltına aldı.

Eşi her şeyi anlattı

Emniyette sorguya alınan şebeke liderinin eşi itirafçı oldu. Maryam F. Bakırköy ve Esenyurt’ta irtibata geçtikleri İranlı ve Afganlı mültecilere sahte pasaport düzenlediklerini ifade ederek, ele geçirdikleri orijinal pasaportlara müşteri olan kaçak göçmenleri pasaport üzerindeki fotoğrafa benzetmek için göçmenlere estetik ameliyat ve makyaj yaptırdıklarını da anlattı.

F., ameliyatları Türkiye’ye turist olarak giriş yapan İranlı estetik uzmanlarına yaptırdıklarını, koordinasyonu ise Beyoğlu’nda bulunan bir otelden sağladıklarını anlattı. F. pasaport başı 7-8 bin euro alan eşi Tohid E.nin 6 aylık süre içinde 500 bin euro’ya yakın para kazandığını, paranın 300 bin euro’sunu ise İran Merkez bankasına yatırdığını belirtti.

Tohid E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece kardeşi Salım E. ve adamları Fırouz G ve Mohammed M. ile tutuklanırken, itirafçı eş serbest bırakıldı.