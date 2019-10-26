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26.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Pasaport çetesinin başı Iraklı kadınlar

İstanbul Esenler’de düzenlenen operasyonda bir sahte pasaport atölyesi ortaya çıkarıldı.

Pasaport çetesinin başı Iraklı kadınlar

Çalıntı ve kayıp pasaportların kimlik sayfalarını değiştirerek Avrupa’ya kaçmaya çalışan göçmenlere bin liraya pasaport hazırladığı tespit edilen şebekenin başının, Iraklı iki kadın olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kadınların ve bir suç ortaklarının, Irak’ta bulunan bir sahte pasaport ve insan kaçakçılığı şebekesiyle irtibatlı oldukları tespit edildi. Operasyonda 147 adet sahte pasaport, 70 ülke ve hudut kapılarına ait mühür, kimlik kartları, vize pulları ve ultraviyole ışık kaynağı ele geçirildi.

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