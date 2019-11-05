Pasaport harcı ne kadar? 2019 Pasaport ücretleri

Pasaport, yurt dışı seyahatleri için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Tatilini yurt dışında geçirmek için veya iş nedeniyle yurt dışına seyahat edecek olan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenen Pasaportları alarak bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Pasaportlar diplomatik, umumi, hizmet ve hususi pasaportlar olarak dört farklı kategoride temin edilebiliyor.

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

Pasaport en az 6 ay en çok ise 10 yılık olarak alınabiliyor. 6 ay süreli alınan pasaportlarda harç ücreti 170.40 TL, 1 yıl süre ile alınan pasaportlar 248.40 TL, 2 yıl süre ile alınan pasaportlar için 405.50 TL, 3 yıl süre ile alınan pasaportlar 575.90 TL ve son olarak 3 ve üzeri olan ve 10 yıl geçerliliği olan pasaport almak için alınan harç ücreti ise 2019 yılı içerisinde 811.60 TL olarak belirlenmişti. Harç ücretinin yanı sıra pasaportun alınacağı süre fark etmeksizin defter ücreti 133.50 Türk Lirası olarak temin ediliyor.

Harç ve defter ücretleri birleştirildiğinden en düşük süreli pasaport ücreti 303.90 Türk Lirası en yüksek pasaport ücreti ise 945.10 Türk Lirası olarak belirlenmişti.