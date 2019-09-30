Pasaport nasıl alınır? Pasaport randevusu nasıl alınır?

Pasaport alma işlemi yurt dışına ilk kez çıkacak olan kimseler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Pasaport vatandaşı olunan ülke tarafından kişilerin istekleri doğrultusunda farklı türlerde alınabildiği gibi farklı zaman dilimlerine göre de alınabiliyor. En az 6 aylık en çok ise 10 yıllık alınabilen pasaport için belirlenen ücretlerin bankalar aracılığı ile ödendikten sonra başvuru için nüfus müdürlüğüne gidilmesi ile kolaylıkla halledilebiliyor.

Pasaport almak için atılması gereken ilk adım pasaportu hangi süre ile alacağınızı belirledikten sonra harç ve defter ücretini bankaya yatırıp nüfus müdürlüklerinden randevu alarak kimlik kartınız ve iki adet biyometrik fotoğraf ile gidilerek şahsen başvurulabiliyor.

Pasaport randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi sitesi üzerinden veriliyor

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ