Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport fiyatları 2019
Pasaport çıkartmak isteyen milyonlarca vatandaş pasaport randevusu nasıl alınır, sorusunun yanıtını arıyor. Peki, pasaport başvurusu için ne gerekiyor? 2019 pasaport fiyatları ne kadar?
Pasaport randevusu almak isteyen vatandaşlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) aracılığı ile pasaport randevusu alabiliyor.
PASAPORT ÜCRETLERİ NEREYE ÖDENİR?
Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
KAÇ ÇEŞİT PASAPORT VARDIR?
1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),
2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),
3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),
4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),
5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),
6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.),
olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.
PASAPORT FİYATLARI NE KADAR?