Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport fiyatları 2019

Pasaport randevusu almak isteyen vatandaşlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) aracılığı ile pasaport randevusu alabiliyor.

PASAPORT ÜCRETLERİ NEREYE ÖDENİR?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

KAÇ ÇEŞİT PASAPORT VARDIR?

1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),

2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),

3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),

4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),

5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),

6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.),

olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

PASAPORT FİYATLARI NE KADAR?



