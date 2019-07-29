Passengers (Uzay Yolcuları) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Passengers (Uzay Yolcuları) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 12 Ocalk 2017'de vizyona giren filmin başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence yer alıyor. ABD yapımı filmde Jennifer Lawrence'a Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia, Vince Foster, Conor Brophy, Julee Cerda eşlik ediyor.

Passengers (Uzay Yolcuları) filmi Türkiye'de vizyonda kaldığı 6 hafta boyunca 468.861 seyirci tarafından izlenirken 6.566.150,00 TL hasılat elde etti. Filmin ABD'den elde ettiği hasılat geliri ise 100.014.699 $ olarak biliniyor. Tüm dünyada büyük bir ilgi ile izlenen Passengers (Uzay Yolcuları) gişede toplamda 303,1 milyon USD elde etti.

PASSENGERS (UZAY YOLCULARI) FİLMİ KONUSU

Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve Galaksinin Koruyucuları'ndaki Starlord'u canlandıran Chris Pratt'ın yer aldığı filmde Fishburne'ün rolü henüz bilinmiyor.

Yönetmenliğini Enigma filmi ile beğeni toplayan Morten Tyldum üstlendiği yapımın senaryosu ile Doctor Strange'in senaryosunu kaleme alan Jon Spaihts'e emanet. Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.