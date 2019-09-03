Pasta, börek yaparak iki doktor yetiştirdi

Avrupa Birliği’nin (AB) hibe ile desteklediği fonlar sayesinde binlerce kadın ve genç kendi işini kurdu. AB’nin Van’da uyguladığı “Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin ekonomik ve sosyal entegrasyonu” projesinden faydalanan kadınlardan biri de 48 yaşındaki Leyla Kılıç. Yaşadığı köyden Van il merkezine göçmek zorunda kalan Leyla Kılıç, AB’den 13 bin 500, Türkiye’den ise bin 500 Euro para desteği aldı. Üç yıl önce Merkez İpekyolu ilçesinde aldığı destekle kurduğu pastanesinde birbirinden lezzetli pasta, börek, içli köfte ve açma yapan Kılıç, çalışma ve emeğiyle iki çocuğunu Tıp Fakültesi’nde okuttu. Bir oğlu mezun olan, diğer oğlu ise eğitimine devam eden Kılıç, Milliyet’e konuştu.

‘Sevinçten çığlık attım’

“Ayakta durmak için çalışmam gerekiyordu” diyen Kılıç şöyle devam etti:

“Yıllardır hayalini kurduğum bir işti. Bulunduğum şartlardan dolayı işyerimi bir türlü açamıyordum. Bir ara Avrupa Birliği’nin hibe programını duydum. Çok heveslendim. Hemen başvuru yaptım. Projemi anlattım. Daha sonra başvurum kabul edildi. O an sevinçten çığlık attım. Daha sonra kursa gittik. Pastanemi açtım. O küçük para ile çok iyi yerlere geldim. Benim açtığım bölgede o dönem pastane yoktu. İki oğlum tıp fakültesini kazandı ve burası sayesinde okudular.”

Boşanan kadınlara umut

Eşlerinden boşanmış kadınların kendisinden iş istediğini belirten Kılıç, “Bu durumdaki kadınlara destek vermek istiyorum. Bu kadınlarla birlikte yürümek istiyorum. Aynı umutlarla yolumda yürüyeceğim. Bu işe başladığımdan beridir iki oğlum hep arkamda durdu. Yaz tatillerinde herkes eğlenirken ve gezerken benim çocuklarım pastanede benimle birlikte çalıştı. Yaklaşık 6-7 ay önce ekonomik krizden dolayı dükkanımı kapatmayı düşünürken iki oğlum, ‘Hayır anne, kapatmayalım. Ayakta kalalım, başaralım’ dedi. İki çocuğumun desteği, anneminde duaları en büyük motivasyon kaynağım” diye konuştu.